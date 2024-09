Abgründe des US-Wahlkampfs Lügt Tim Walz über seinen Hund?

Der scheinbar harmlose Post war nicht das einzige Futter, das in den vergangenen Tagen gegen Walz verwendet wurde. Ein Witz, den Walz in einem Wahlkampfvideo mit Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris machte, wurde genutzt, um ihn angeblicher Lügen darüber zu überführen, wie sehr er sein Essen würze. Walz scherzt in dem Beitrag über den Verzehr von Tacos „für Weiße“. Gegner des 60-Jährigen haben auch an dessen Angabe Anstoß genommen, als American-Football-Trainer an einer Highschool gearbeitet zu haben - er sei nur der Defensivkoordinator gewesen.