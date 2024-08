Wahlkampf in den USA Harris liegt in neuer Umfrage knapp vor Trump

Derweil wird weiterhin mit großer Spannung erwartet, wen Harris zu ihrem Vize-Bewerber küren wird. Sie muss den Namen ihres sogenannten Running Mate bis Montag verkünden, weil sie am Dienstag zusammen mit ihm auf landesweite Wahlkampftour gehen will. Diese startet an Dienstagabend in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania. Anschließend wird das Demokraten-Tandem bis Samstag sechs weitere Swing States besuchen.