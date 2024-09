Musiker verbieten Gebrauch ihrer Songs Trumps Playlist im Wahlkampf schrumpft immer weiter

Am Dienstag entschied in dem Streit zwischen Musikern und Trump über den Gebrauch ihrer Werke erstmals ein Bundesgericht in Atlanta, dass sich der Kandidat nach den Wünschen der Urheber richten müsse. Per einstweiliger Verfügung ordnete Richter Thomas Thrash an, dass der Hit bis zu einer abschließenden Entscheidung im Wahlkampf nicht mehr gespielt werden darf.