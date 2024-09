LIVE Liveblog zur US-Wahl 2024 Trump plant Kommission unter Leitung von Elon Musk

Washington · Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat eine neue Kommission unter der Leitung von Tesla-Chef Elon Musk in Aussicht gestellt. Und: Die USA haben mit einem Sanktionspaket auf vermeintliche russische Einmischungsversuche in den Wahlprozess reagiert. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

05.09.2024 , 21:41 Uhr

(RP)