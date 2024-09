LIVE Liveblog zur US-Wahl 2024 Taylor Swifts Unterstützung für Harris sorgt für Aufsehen

Washington · US-Superstar Taylor Swift hat mit ihrer Entscheidung, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu unterstützen, für Aufsehen gesorgt. Und: Harris sei es dabei oft gelungen, Trump in die Defensive zu treiben, sind sich Kommentatoren in US-Medien nach dem TV-Duell einig. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

11.09.2024 , 19:42 Uhr

8 Bilder Barack Obama begeistert bei Parteitag mit Humor und Entschlossenheit 8 Bilder Foto: AP/Matt Rourke

(RP)