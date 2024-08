LIVE Liveblog zur US-Wahl 2024 So lief das erste Fernsehinterview von Kamala Harris

Washington · Kamala Harris fährt mit Tim Walz im Bus durch Savannah, wo sie viele Fans hat. Am Rande ihres Besuchs gibt sie ihr erstes Fernsehinterview als Präsidentschaftskandidatin. Und: Vor etlichen Monaten fällte ein Gericht in Alabama ein Urteil zur künstlichen Befruchtung – nun macht Trump ein ungewöhnliches Versprechen. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

30.08.2024 , 20:10 Uhr

8 Bilder Barack Obama begeistert bei Parteitag mit Humor und Entschlossenheit 8 Bilder Foto: AP/Matt Rourke

(RP)