LIVE Liveblog zur US-Wahl 2024 US-Politiker wollen mehr Geld in Schutz für Harris und Trump stecken

Washington · Spitzenpolitiker im US-Kongress einigen sich auf einen Überbückungshaushalt, in dem der Secret Service mehr Geld bekommt. Und: Donald Trump weigert sich zu sagen, was er im Falle einer Niederlage im November tun wird. Nun sagt er, was er nicht tun will: noch einmal antreten. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

23.09.2024 , 05:00 Uhr

