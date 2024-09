LIVE Liveblog zur US-Wahl 2024 Bombendrohung in US-Stadt Springfield

Washington · Nach einer von Donald Trump und seinen Republikanern verbreiteten Verschwörungserzählung über Migranten in der Stadt Springfield im US-Bundesstaat Ohio hat es dort am Donnerstag eine Bombendrohung gegeben. Und: Der Ex-Präsident hat sich entschieden: Es wird kein zweites TV-Duell mit Kamala Harris geben. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

13.09.2024 , 10:32 Uhr

