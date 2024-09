LIVE Liveblog zur US-Wahl 2024 Joe Biden drängt auf ein Abkommen für den Gazastreifen

Washington · Rund zwei Monate vor den Wahlen in den USA verstärkt die Regierung in Washington ihre Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen. Und: Kamala Harris hat einen weiteren prominenten US-Republikaner als Unterstützer gewonnen: den ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

10.09.2024 , 08:48 Uhr

