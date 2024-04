US-Wahlkampf Biden zu Debatte mit Trump bereit – Zeit und Ort unklar

Trump reagierte wenig später auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. „Jeder weiß, dass er das nicht wirklich so meint“, schrieb der Republikaner mit Blick auf die Ansage seines demokratischen Kontrahenten. „Aber sollte er es doch tun, dann sage ich: überall, jederzeit, an jedem Ort.“ Er sei sogar dazu bereit, noch am heutigen Freitag eine TV-Debatte abzuhalten - im Gerichtsgebäude in New York. „Ich warte!“, schrieb Trump. Der ehemalige Präsident befindet sich derzeit fast täglich im Gericht in New York, wo ihm im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin der Prozess gemacht wird.