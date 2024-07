Ankündigung auf X Wie Biden zu seinem schweren Rückzugsentschluss kam

Doch währenddessen dachte der an Covid-19 erkrankte 81-jährige Demokrat in seinem Ferienhaus in Rehoboth Beach im US-Staat Delaware über das Desaster der vergangenen Wochen nach. Mit seiner Frau Jill an seiner Seite beriet er sich mit einem kleinen Kreis aus langjährigen Mitarbeitern. „Das muss eine der schwersten Entscheidungen gewesen sein, die er jemals getroffen hat“, sagte Senator Chris Coons, Bidens engster Verbündeter im Kongress, am Sonntag der Nachrichtenagentur AP, nachdem er mit dem Präsidenten telefoniert hatte. „Ich glaube, er hat mit sich gerungen, was das Beste für das Land ist.“