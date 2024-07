Mögliche „Second Lady“ der USA Wer ist Usha Vance?

Als sich alle Augen, Fernsehkameras und Smartphones am ersten Nachmittag des Parteitags der Republikaner in Milwaukee auf den just verkündeten Vizepräsidentschaftskandidaten der Partei richten, läuft der nicht allein in den Saal: J.D. Vance wird begleitet von seiner Ehefrau, Usha. Es ist ein Bild, das im Wahlkampf seines neuen Chefs Donald Trump in den vergangenen Monaten auffällig gefehlt hat: Dessen Ehefrau Melania ist mehr oder weniger abgetaucht, nur selten zeigt sie sich in der Öffentlichkeit – Spekulationen (und Spott) über den Stand der Trump'schen Ehe gibt es schon lange.