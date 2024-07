Aussage in Telefoninterview Jüdische Amerikaner sollten laut Trump keine Demokraten unterstützen

Vor der geplanten Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im US-Kongress hat der frühere US-Präsident Donald Trump seine These unterstrichen, dass jüdische Amerikaner Kandidaten der Demokratischen Partei unmöglich ihre Stimme geben könnten. In einem Telefoninterview der Nachrichtenseite Newsmax am Dienstagabend (Ortszeit) wurde der republikanische Präsidentschaftskandidat gefragt, wie schlecht die Agenda der Demokraten für „internationale Angelegenheiten und unsere Verbündeten wie Israel“ sei.