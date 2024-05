Mit 82 Jahren US-Senator Bernie Sanders tritt noch einmal an

Bei den US-Wahlen im November will es ein weiterer alter Mann noch einmal wissen. Der linksliberale Bernie Sanders gab am Montag seine Kandidatur für eine vierte Amtszeit als US-Senator bekannt. Die Wahl im November sei „die folgenreichste, die wir je erlebt haben“, sagte der 82-Jährige in einem Video. „Werden die Vereinigten Staaten weiterhin als Demokratie funktionieren, oder werden wir zu einer autoritären Regierungsform übergehen?“