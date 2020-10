US-Wahlen : Schwangere wählt in Florida trotz Wehen

Orlando Eine Schwangere Frau hatte bereits Wehen als sie am Wahllokal in Florida eintraf. Ihre Stimme für die Präsidentschaftswahl hat sie trotzdem abgegeben.

Sie sei bereits in den Wehen gewesen, als sie am Dienstagnachmittag mit ihrem Ehemann am Wahllokal eingetroffen sei, berichteten Mitarbeiterinnen der Wahlbehörde von Orange County, wie Medien vermeldeten. Die Wahlhelferin Karen Briceño González erzählte, der Mann habe nach einem Stimmzettel für seine Gattin gefragt und den Wahlhelfern später gesagt, dass sie im Auto sei, in den Wehen liege und sich weigere, ins Krankenhaus zu gehen, bevor sie gewählt habe.