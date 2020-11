Außenminister der USA : Pompeo kündigt Übergang zu zweiter Trump-Amtzeit an

Washington Nach der Wahl in den USA hat Mike Pompeo für den 20.Januar einen reibungslosen Übergang angekündigt – zu einer zweiten Trump-Regierung. Donald Trump zweifelt die Rechtmäßigkeit der Wahl an, ohne dafür Beweise vorzulegen.

US-Außenminister Mike Pompeo will eine Niederlage von Präsident Donald Trump gegen seinen Herausforderer Joe Biden bei der Wahl in den USA nicht eingestehen. Auf eine Frage, ob sein Ministerium eine Übergabe an Bidens Team vorbereite, sagte Pompeo am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington: „Es wird einen reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung geben.“ Er rief dazu auf, den in der Verfassung festgelegten weiteren Prozess abzuwarten. Pompeo fügte hinzu, die Welt sollte „volles Vertrauen“ darin haben, dass das Ministerium sofort nach der Vereidigung des neuen Präsidenten am 20. Januar voll einsatzfähig sei.