Bericht der „New York Times“ US-Medien spekulieren über möglichen Verzicht Bidens auf Kandidatur

An der Basis wächst der Druck, vor dem Parteitag in Chicago im August einen neuen Kandidaten zu suchen. In einer neuen IPSOS-Umfrage spricht sich einer von drei Demokraten für einen Verzicht Bidens aus. Der Kongressabgeordnete Doggett aus dem früheren Wahlkreis LBJs in Texas weiß zu berichten, dass sein Büro von besorgten Telefonanrufern bombardiert wird. „Im Verhältnis 10:1 wollen die WählerInnen einen Rückzug Bidens.“