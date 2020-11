Gruppe von Trump-Anhängern : Facebook verbietet „Stop the Steal“-Gruppe

Anhänger von US-Präsident Donald Trump halten ein Schild mit der Aufschrift "Stop the Steal" (Stoppt den Diebstahl) während einer Demonstration in Atlanta. Foto: dpa/John Bazemore

Oakland Die Demokraten stehlen die Wahl – das hat Donald Trump immer wieder behauptet. Seine Anhänger gründeten daraufhin eine Facebook-Gruppe mit über 360.000 Mitglieder. Das Soziale Netzwerk hat die Gruppe jetzt verboten.

Facebook hat eine große Gruppe verboten, deren Mitglieder nach der US-Wahl zu einem Auszählungsstopp aufgerufen haben. „In Übereinstimmung mit den außergewöhnlichen Maßnahmen, die wir in dieser Zeit erhöhter Spannung ergreifen, haben wir die Gruppe "Stop the Steal" entfernt, die Veranstaltungen in der realen Welt geschaffen hat“, teilte Facebook am Donnerstag mit. „Die Gruppe war um die Delegitimierung des Wahlprozesses herum organisiert und wir sahen besorgniserregende Aufrufe zu Gewalt von einigen Mitgliedern der Gruppe.“