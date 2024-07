Vor Wahlen in den USA Düstere Stunden für Joe Biden

Während Donald Trump bei Annahme seiner Nominierung in Milwaukee mit ausgestreckter Faust Stärke demonstriert, wirkt der von COVID niedergestreckte Joe Biden schwächer denn je. Die Bilder von der Krönungsfeier des Präsidentschaftskandidaten der Republikaner und dem Krankenlager in Rehoboth suggerieren, dass an diesem Tag das Rennen um das Weiße Haus für Biden gelaufen sein könnte.