Vor US-Wahlen Biden und Trump wollen in TV-Duellen gegeneinander antreten

Biden sagte im Kurznachrichtendienst X: „Donald Trump hat 2020 zwei Debatten gegen mich verloren. Seitdem ist er zu keiner Debatte mehr erschienen. Jetzt tut er so, als wolle er wieder mit mir debattieren. Gut, versüß mit den Tag, Kumpel.“ Mit Blick auf die Terminabsprache stichelte Biden, soweit er wisse, habe der vom Schweigegeldprozess in New York in Anspruch genommene Trump mittwochs frei. An diesem Wochentag pausiert das Gericht für gewöhnlich.