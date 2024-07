Brief an Abgeordnete Biden pocht auf Kandidatur – „Innerparteiliches Drama muss aufhören“

US-Präsident Joe Biden hat in einem Brief an demokratische Kongressabgeordnete einen Verzicht auf die Präsidentschaftskandidatur abgelehnt. Es sei an der Zeit, dass das innerparteiliche Drama aufhöre, teilte Biden in dem zweiseitigen Schreiben mit, das am Montag veröffentlicht wurde. Die Demokratische Partei habe nur „einen Job“ - den voraussichtlichen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald Trump, bei der Wahl im November zu besiegen.