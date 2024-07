Berichte aus US-Kreisen Ex-Präsident Obama zweifelt an Biden-Kandidatur

Inzwischen kommen jedoch aus der Parteiführung der Demokraten Signale des Unbehagens, etwa vom Senatsmehrheitsführer Chuck Schumer und dem Fraktionschef im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries. Die beiden übermittelten Biden vergangene Woche die Bedenken etlicher Kollegen im Kongress über dessen Festhalten an der Kandidatur. Am Mittwoch zitierte der Sender ABC News aus einem privaten Treffen zwischen Schumer und Biden im Strandhaus des Präsidenten in Rehoboth Beach in Delaware am vergangenen Wochenende. Der Senatsmehrheitsführer habe Biden gesagt, dass es „besser für die Demokratische Partei und besser für das Land“ wäre, „wenn er sich zurückziehen würde“. Ein Sprecher Schumers bezeichnete den Bericht später als „leere Spekulation“.