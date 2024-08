Trump in Bedrängnis Warum der Ex-US-Präsident nun doch am TV-Duell teilnehmen will

In den sieben Wechselwählerstaaten, in denen sich letztendlich die Wahlen im November entscheiden dürften, geht der Trend für Harris ebenfalls stark nach oben. Sie liegt jetzt überall gleichauf mit Trump. Der weiß, was das für ihn bedeutet. Nach dem Krönungsparteitag der Demokraten in Chicago übernächste Woche dürfte Harris überall vorne liegen. Aber Trump findet kein Rezept, dem kometenhaften Aufstieg und der freudigen Ausstrahlung der deutlich jüngeren Frau mit multiethnischem Hintergrund etwas entgegenzusetzen. Die kurzfristig angesetzte Pressekonferenz in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida bestätigte die Verzweiflung des Narzissten, nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Dort lieferte der 78-Jährige mit seinem wirren Durcheinander ein Paradebeispiel für das, was die Demokraten so treffend als „weird“, also „sonderbar“ bezeichnen.