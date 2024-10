Drohungen und Desinformation „Heil Hitler“-Ruf verdeutlicht Eskalation vor US-Wahl

Die Fronten zwischen den Anhängern der Republikaner und der Demokraten seien in einem Maß verhärtet, „das es nach meiner Meinung vor 2020 nicht gab“, sagt die Vorsitzende des Wahlausschusses von Cobb County im Umland von Atlanta, Tori Silas, in einem Telefonat mit AFP. „Wir erhalten täglich Drohungen, sei es als auf der Mailbox, per E-Mail, in sozialen Medien oder persönlich“, berichtete auch die Wahlleiterin des Bundesstaates Michigan, Jocelyn Benson, kürzlich auf CBS News. „Und es eskaliert.“