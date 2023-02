US-Präsidentschaftsrennen 2024 Nikki Haley will ins Weiße Haus und tritt gegen Trump an

Die Tochter indischer Einwanderer hatte für Mittwoch in Charleston in South Carolina eine „besondere Bekanntmachung“ angekündigt. Es war erwartet worden, dass die in der Stadt Bamberg in dem Bundesstaat im Südosten der USA geborene Politikerin dann ihre Präsidentschaftsbewerbung verkündet. Sie vollzog den Schritt nun einen Tag früher: „Ich bin Nikki Haley und ich bewerbe mich um das Präsidentenamt“, sagte sie in einem Online-Video.