Zähes US-TV-Duell Vance disqualifiziert sich als Vize – Walz bleibt unbeschadet

Walz hatte an einer Stelle Mühe, eine Diskrepanz in seiner Erinnerung über den Zeitpunkt eines Aufenthalts in Hongkong zu erklären und wirkte insgesamt nervöser. Die „kinderlosen Katzendamen“ ließ er ganz aus. Seiner Kritik an der Hetze Vance‘ gegen „illegale Einwanderer“ aus Haiti, die in Springfield, Ohio angeblich die Haustiere der Einheimischen aufessen, fehlte der Biss. Dafür zog Walz ein Gesicht, als hätte Vance seinen Hund verspeist. Es fiel schließlich einer der beiden Moderatorinnen zu, Vance zu korrigieren. Dessen Beschwerde über den „Faktencheck“ führte dazu, dass ihm CBS das Mikrofon abdrehte.