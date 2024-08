Kandidaten, Termine, News So ist der Stand zu den US-Wahlen im Herbst 2024

Angesichts zunehmender Zweifel an seiner Eignung für das Präsidentenamt nach seinem verpatzten Auftritt im Fernsehduell gegen seinen Rivalen Donald Trump sucht US-Präsident Joe Biden sein Heil in der Offensive. In einem Interview mit einem Radiosender im Staat Wisconsin räumte Biden ein, dass er „einen schlechten Abend“ gehabt habe. „Ich habe es vermasselt“, ergänzte er in dem am Donnerstag gesendeten Gespräch, das am Vortag aufgezeichnet wurde.