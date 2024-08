Kandidaten, Termine, News So ist der Stand zu den US-Wahlen im Herbst 2024

Die mächtige US-Autogewerkschaft UAW schickt ihre eine Million Mitglieder zur Unterstützung der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris in den Wahlkampf. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der United Auto Workers wurden unter anderem Gespräche mit potenziellen Wählern an der Haustür angekündigt. Wie viel Geld die UAW dafür ausgeben will, wurde zunächst nicht bekannt. Eine mit den Plänen vertraute Person bezifferte die Summe jedoch auf mehrere Millionen Dollar. Die Unterstützung der Gewerkschaft könnte Harris in den besonders wichtigen Bundesstaaten Michigan - dem Sitz der UAW - sowie Ohio und Pennsylvania helfen.