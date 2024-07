US-Wahlen 2024 Diese Promis unterstützen Donald Trump

Schauspieler James Wood hält mit seinen Pro-Trump-Ansichten nicht hinter dem Berg. Auf Twitter schrieb er während des Wahlkampfes Anfang 2020 „’If you try to kill the King, you better not miss.’ #HangThemAll,“, was übersetzt heißt: „’Wenn du versuchst, den König zu töten, verfehlst du besser nicht.’ #HängtSieAlle,“. Das brachte ihm einen vorübergehenden Bann auf der Plattform ein.