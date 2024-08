Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz Ein Dad aus dem Mittleren Westen im US-Wahlkampf

Im Hintergrund läuft ein schwarzer Labrador die Treppe herunter, der neue Vizepräsidentschaftskandidat von Kamala Harris steht vor der Kamera. Und er verspricht, „Freude in unsere Politik zurückzubringen“. So wie in Minnesota, dem Staat im mittleren Westen, dessen Einwohner sich zu den glücklichsten in den USA zählen. Was auch mit Tim Walz zu tun hat, der als Gouverneur eine pragmatische Politik machte, die breiten Rückhalt in der Bevölkerung genießt.