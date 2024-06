Apathischer Joe Biden im TV-Duell Das Dilemma nach dem Debatten-Debakel

Doch die Demokraten stecken nach Bidens Debatten-Debakel in einem echten Dilemma: Ihn nicht zu ersetzen, birgt ein hohes Risiko - einen anderen Kandidaten aus dem Hut zu zaubern ebenso. Und wer sollte jetzt überhaupt noch kurzfristig in Bidens Fußstapfen treten? Vize Kamala Harris vermutlich nicht, wird sie doch in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Und auch sonst ist nirgends ein potenzieller Amtsanwärter in Sicht, der sich landesweiter Bekanntheit oder gar Beliebtheit erfreut.