Wahlen in den USA : Der lange Weg zu den Präsidentschaftswahlen im November

Foto: dpa/Matt Rourke 25 Bilder Das sind die Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl 2020

Düsseldorf Erst am 3. November 2020 finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Doch schon der Weg dorthin ist spannend: Warum fanden bereits Vorwahlen in Iowa statt? Und wie wählen die Amerikaner überhaupt? Eine kurze Erklärung zu den Vorwahlen.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres starteten erste Wahlkampfveranstaltungen für die 59. Präsidentschaftswahl in den USA. Sie wird über eine mögliche zweite Amtszeit Donald Trumps entscheiden.

Wer durfte sich zur Präsidentschaftswahl aufstellen lassen?

Das konnte zunächst jeder gebürtige US-Amerikaner, der bei Amtsantritt mindestens 35 Jahre alt ist und seit 14 Jahren ohne Unterbrechung in den USA gelebt hat.

Wer geht für die Präsidentschaftswahl ins Rennen?

Bei den Republikanern ist Donald Trump derzeit der einzige realistische Kandidat. Der US-Präsident gewann erwartungsgemäß mit überwältigender Mehrheit die erste Vorwahl der Republikaner - zumal er keine ernstzunehmenden Herausforderer hat.

Bei den Demokraten kämpften mehrere Bewerber um die Stimmen der Parteimitglieder: Dabei hat sich das Feld in den vergangenen Monaten schon deutlich dezimiert. Einen Überblick finden Sie hier.

Nun ist es aber offiziell: Beim Parteitag der Demokraten, der weitgehend virtuell stattfand, stimmte eine klare Mehrheit der Delegierten für den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden. Es war seine letzte Hürde vor der US-Wahl im November: Der 77-Jährige fordert nun Donald Trump heraus.

Wie ist der Zeitplan?

Die Präsidentschaftswahl steht am 3. November an. Wie genau in den USA gewählt wird, lesen Sie hier. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in mehreren Bundesstaaten und Territorien die Vorwahl-Termine verschoben. Grundsätzlich regelt jeder Staat beziehungsweise jede Verwaltungszone den Tag der Vorwahlen selbst. Die Bundesstaaten Iowa und New Hampshire halten traditionell als erstes Vorwahlen ab. Nachdem die Demokraten ihre Vorwahl in Puerto Rico am 12. Juli abgehalten haben, fand die letzte Vorwahl zur Präsidentschaftswahl in Connecticut am 11. August 2020 statt.

Der wichtigste Tag der Vorwahlen in den USA ist der „Super Tuesday“. An diesem Tag wird in insgesamt 14 Bundesstaaten gewählt. Es geht um ein Drittel aller Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag der Demokraten im Sommer. Auf den großen Nominierungsparteitagen küren Demokraten und Republikaner dann endgültig ihre Präsidentschaftskandidaten. Aussichtsreichste Kandidaten waren Ex-Vizepräsident Joe Biden und sein härtester Konkurrent Bernie Sanders. Bis zum „Super Tuesday“ konnten sich auch Pete Buttigieg, Elizabeth Warren und Michael Bloomberg Chancen auf eine Kandidatur ausmalen. Nachdem Bernie Sanders seine Bewerbung am 8. April zurückzog, stand Joe Biden als letzter Bewerber quasi als Präsidentschaftskandidat der Demokraten fest. Joe Biden wurde am 18. August beim virtuellen Parteitag von den Demokraten offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Partei nominiert.

Wie funktionieren die Vorwahlen?

Bei den Vorwahlen werden die Spitzenkandidaten der Parteien bestimmt. Dabei konkurrieren die Kandidaten derselben Partei bei internen Abstimmungen um die Stimmen ihrer Kollegen. Je nach Bundesstaat und Partei werden unterschiedliche Verfahren angewandt. Während bei den meisten US-Vorwahlen die Bürger nach dem sogenannten Primary-System ihr Votum in einem Wahlbüro abgeben, wird in Bundesstaaten wie beispielsweise Iowa buchstäblich mit den Füßen abgestimmt. Die Entscheidung auf die Kandidaten fällt dabei nicht in Wahllokalen, sondern bei sogenannten „Caucuses“ - zahlreichen kleinen Parteiversammlungen. Die Anwesenden teilen sich im Raum auf: Entweder sie begeben sich zur Gruppe eines Kandidaten oder in die Ecke der „Unentschiedenen“. Damit die Stimmen gelten, muss eine Gruppe mindestens 15 Prozent der Anwesenden auf sich vereinen. Danach wird ausgezählt. Nur wer physisch an einer solchen Versammlung teilnimmt und bis zum Schluss bleibt, dessen Stimme zählt. Das von der Mehrzahl der 50 Bundesstaaten angewandte „Primary“-Verfahren hingegen sieht vor, dass registrierte Wähler in geheimer Wahl direkt über einen Delegierten, der später ihren Wunschkandidaten wählt, abstimmen. Die Delegierten fahren zu den Nominierungsparteitagen beider Parteien im Sommer und müssen ihrem Auftrag gemäß abstimmen. Beim „Caucus“ herrscht so Anwesenheitspflicht, bei den Primaries kann auch per Briefwahl abgestimmt werden.

Welche Staaten sind entscheidend?

Viele schauen auf die sogenannten Swing States - wie beispielsweise Nevada, Florida und Pennsylvania - denn diese haben Signalwirkung. Diese Staaten sind für die Kandidaten von besonderer Bedeutung, da sie nicht eindeutig einem der politischen Lager zuzuordnen und somit nicht vorhersehbar sind. Sie können daher ausschlaggebend für das Ergebnis der Präsidentschaftswahl sein.

(lukra/ala/dpa)