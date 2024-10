Walz vs. Vance So läuft das TV-Duell der Vizekandidaten ab

Zum ersten und voraussichtlich einzigen Mal treffen am frühen Mittwochmorgen (03.00 Uhr MESZ) die US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz (Demokraten) und J.D. Vance (Republikaner) in einem TV-Duell aufeinander. Das bietet beiden eine wichtige Gelegenheit, die Wählerinnen und Wähler – insbesondere in den umkämpften sogenannten Swing States – von sich und den Präsidentschaftskandidaten zu überzeugen. Die Demokratin Kamala Harris und ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump treten bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegeneinander an.