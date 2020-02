Rennen um US-Präsidentschaftskandidatur : Vorwahl der Demokraten in South Carolina - Biden in Umfragen Favorit

Der früheren Vizepräsident Joe Biden. Foto: AP/Gerald Herbert

Washington Im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur der Demokraten wird am Samstag im Bundesstaat South Carolina die vierte Vorwahl abgehalten. Umfragen sehen den früheren Vizepräsidenten Joe Biden als Favoriten.

Der früheren Vizepräsident Joe Biden hatte bei den drei bisherigen Vorwahlen enttäuschend abgeschnitten und ist daher dringend auf einen Erfolg angewiesen ist. An zweiter Stelle liegt in dem US-Staat demnach Senator Bernie Sanders, der bislang zwei Siege für sich verbuchen konnte und in landesweiten Umfragen das Feld der Bewerber anführt.

Die Vorwahl ist die letzte vor dem „Super Tuesday“ am kommenden Dienstag. Dann wird in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten gewählt. Dabei werden mehr als ein Drittel aller Delegierten vergeben, die letztlich den Kandidaten der Demokraten bestimmen. Dieser Kandidat wird am 3. November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump in die Wahl ziehen. Trump hat keine ernstzunehmende parteiinterne Konkurrenz. Die Republikaner haben daher ihre Vorwahlen in South Carolina und in mehreren anderen Bundesstaaten gestrichen.

Die Wahllokale in South Carolina öffnen um 7.00 Uhr Ortszeit und schließen um 19.00 Uhr. Im Anschluss wird mit ersten Ergebnissen gerechnet. Die Vorwahlen ziehen sich bis Juni hin. Auf Nominierungsparteitagen küren Demokraten und Republikaner danach endgültig ihre Präsidentschaftskandidaten - die Demokraten im Juli in Milwaukee, die Republikaner im August in Charlotte.

