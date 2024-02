Unabhängige Kandidaten bei der US-Wahl Die Spielverderber

In Umfragen erzielen der Präsident und der Ex-Präsident bereits vor ihrer Nominierung schwache Zustimmungswerte um die 40-Prozent-Marke. In diesem Bereich bewegt sich in der Regel der unterlegene Kandidat am Ende eines schonungslosen Rennens um das Weiße Haus. So gesehen zeichnet sich der Wahlkampf als Unbeliebtheit-Wettbewerb zwischen Biden und Trump ab. Wobei der 81-jährige Amtsinhaber darauf setzt, dass die Amerikaner dem Verteidiger von Demokratie und Rechtsstaat den Vorzug vor einem in 91 Punkten vor vier Strafgerichten angeklagten Kandidaten geben, der wie ein Autokrat regieren möchte.