Trump gegen Biden : Das sind die wichtigsten Termine zur US-Wahl

Washington In weniger als einem Monat werden Millionen Amerikaner entscheiden, wer ins Weiße Haus einzieht: Trump oder Biden. Die wichtigsten Termine zur Präsidentschaftswahl in den USA im Überblick.

15. Oktober: Zweite TV-Debatte zwischen Trump und Biden (Absage möglich)

3. November: Präsidentenwahl

Die Wahllokale in den verschiedenen Zeitzonen werden jeweils bis in den Abend geöffnet sein, also nach mitteleuropäischer Zeit (MEZ) bis in den Morgen des 4. November. In manchen Bundesstaaten gibt es verschiedene Zeitzonen, weshalb dort in einigen Regionen Wahllokale länger geöffnet sind. Die meisten Wahllokale schließen in den Bundesstaaten um: