Nach Esper-Rauswurf : Trump versorgt Vertraute mit Pentagonposten

Washington Nach dem Rauswurf von Verteidigungsminister Mark Esper sind im Pentagon auch weitere führende Mitarbeiter zurückgetreten. Donald Trump hat sie jetzt durch getreue Personen ersetzt.

Tata war früher als Kommentator für den konservativen Sender Fox News aktiv. Schon im Sommer sollte er eigentlich nach dem Willen Trumps als Pentagon-Staatssekretär für politische Angelegenheiten vom Senat bestätigt werden, was allerdings an vorangegangenen islamfeindlichen Sprüchen scheiterte. So setzte er Medienberichten zufolge 2018 Tweets ab, in denen er den Islam als die „unterdrückerischste gewalttätige Religion, die ich kenne“, bezeichnete. Expräsident Barack Obama nannte er zudem einen „terroristischen Anführer“ und einen Muslim. Die Tweets wurden später gelöscht. Der republikanisch dominierte Senat sagte Ende Juli eine Anhörung zur Personalie Tata ab, nachdem klar wurde, dass seine Bestätigung kaum durchsetzbar wäre.