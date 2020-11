US-Wahl : Trump-Team zahlt Millionensumme für Neuauszählung in Wisconsin

Madison Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump hat drei Millionen Dollar für eine Neuauszählung der Stimmen in zwei Bezirken im Staat Wisconsin gezahlt. Dort habe es die „schlimmsten Unregelmäßigkeiten“ gegeben, teilte das Team am Mittwoch mit, ohne dafür Belege vorzubringen.

Nach der Bezahlung der drei Millionen Dollar sollte Trump nach Angaben seines Wahlkampfteams die nötigen Unterlagen noch am (heutigen) Mittwoch einreichen, um die neuerliche Auszählung einzuleiten. Sobald diese formell durch die Wahlkommission genehmigt ist, könnte es bereits am Donnerstag losgehen. Bis zum 1. Dezember müsste sie abgeschlossen sein. Neuauszählungen in Wisconsin und anderswo in den USA haben in der Vergangenheit kaum zu großen Veränderungen geführt. Als die Stimmen bei der Präsidentschaftswahl 2016 in Wisconsin erneut ausgezählt wurden, gewann Trump 131 Stimmen hinzu. Den Staat gewann er damals mit einem Vorsprung von weniger als 23 000 Stimmen.