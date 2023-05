US-Republikaner Trump-Rivale DeSantis startet Wahlkampf mit Twitter-Panne

Der rechte Hardliner DeSantis fährt im Bundesstaat Florida, den er seit 2019 regiert, einen stramm rechten Kurs und stellt sich als Kämpfer gegen eine linke „woke“-Ideologie dar. Nach seinem Einstieg in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur inszenierte DeSantis sich in einem Video als Kämpfer für Freiheit und Vernunft. Postiert vor einer riesigen US-Flagge erklärte DeSantis, der in Florida mehrere Gesetze unterzeichnet hat, die darauf abzielen, die Rechte und die Teilhabemöglichkeiten von Menschen zu beschneiden, die sich unter dem Sammelbegriff LGBTQI+ verorten: „Das Schiff zu steuern erfordert, die Vernunft in unserer Gesellschaft, Normalität in unseren Gemeinden und Integrität in unseren Institutionen wiederherzustellen“.