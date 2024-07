Vor Wahlen in den USA Politischer Rollentausch

Statt die subtilen Bitten oder frustrierten Rufe zu einem Verzicht auf eine weitere Kandidatur zu bedenken, versucht Biden seine Aufstellung durchzupeitschen. Wie an die Medien durchsickerte, plant der von ihm kontrollierte Parteiapparat der Demokraten, die Nominierung vorzuziehen. Zwei Gremien könnten am Freitag und Sonntag per Mehrheitsbeschluss den Weg zu einer virtuellen Abstimmung freimachen, die dann am kommenden Montag beginnen würde.