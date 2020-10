Auf dem Kopf von Pence : Fliege stiehlt Vize-Präsidentschaftskandidaten bei Debatte die Show

Salt Lake City Am Ende war ein kleines Insekt für einige offenbar fast spannender als das TV-Duell selbst: Eine schwarze Fliege auf dem silbernen Haar von US-Vizepräsident Mike Pence hat den Vizekandidaten kurzzeitig die Show gestohlen.

„Die Fliege, die ganze zwei Minuten lang auf dem Kopf von Pence saß, ist vielleicht der Teil des Abends, an den man sich am besten erinnern wird“, schrieb der Journalist Nate Silver von der Webseite FiveThirtyEight. Hier finden Sie weitere Reaktionen.

Der Republikaner Pence und die Demokratin Kamala Harris waren am Mittwochabend (Ortszeit) in Salt Lake City zu ihrer einzigen Debatte vor der Präsidentschaftswahl am 3. November zusammengekommen. Beide ließen sich von der Fliege nicht aus dem Konzept bringen. Inhaltlich stand bei der Debatte der Umgang der Regierung mit dem Coronavirus im Vordergrund.