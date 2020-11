Mehr absolute Stimmen als Obama : Stimmen-Vorsprung für Biden steigt auf mehr als fünf Millionen

Der demokratische Präsidentschaftskandidat konnte so viele Stimmen auf sich vereinen wie kein Präsident vor ihm. Allerdings lebten im Jahr 2008, als Obama den bisherigen Rekord aufstellte, 25 Millionen weniger Menschen in den USA. Foto: dpa/Paul Sancya

Washington Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat seinen Vorsprung bei den absoluten Stimmen weiter ausgebaut. Er hat bisher über fünf Millionen mehr Stimmen bekomme als Amtsinhaber Trump. Biden bekam damit fast acht Millionen mehr Stimmen als Barack Obama im Jahr 2008.

Bei den absoluten Stimmen der Präsidentschaftswahl in den USA hat Wahlsieger Joe Biden seinen Vorsprung auf mehr als fünf Millionen Stimmen ausgebaut. Nach vorläufigen Ergebnissen bis Mittwoch wurde Biden von 77,38 Millionen Amerikanern gewählt und erhielt damit 5,1 Millionen Stimmen mehr als Amtsinhaber Donald Trump .

Im Wahlsystem der USA ist nicht die absolute Zahl der Stimmen maßgeblich für den Sieg in der Präsidentschaftswahl, sondern die jeweilige Mehrheit in den Bundesstaaten. Diese entscheidet über die Entsendung von Wahlleuten in eine Wahlversammlung (Electoral College).