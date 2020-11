Gericht lehnt Klage ab : 127 000 aus Autos abgegebene Stimmen in Texas bleiben gültig

Ein Wahlhelfer in Las Vegas nimmt einen Wahlschein in einem Drive-Thru-Wahllokal für Briefwahl im Clark County Election Department entgegen. Foto: dpa/John Locher

Washington Republikaner versuchten zu verhindern, dass rund 127.000 Stimmzettel, die Wähler direkt aus ihren Autos abgegeben haben, gültig sind. Damit scheiterten sie. Und wollen jetzt Berufung einlegen.

Ein Bundesrichter in Houston wies am Montag eine Klage von vier Republikanern ab, die forderten, die Stimmzettel nicht zu berücksichtigen.

Die Wahlbehörde von Harris County hatte angesichts der Corona-Krise zusätzlich Zelte neben Wahllokalen aufstellen lassen, in denen Autofahrer ihre Stimmzettel abgeben konnten, ohne die Fahrzeuge zu verlassen. Die Republikaner hatten in ihrer Klage unter anderem argumentiert, dass es für das Verfahren keine gesetzliche Grundlage gebe.

Der Richter ließ die Klage nicht zu, weil er die Republikaner nicht als Geschädigte anerkannte. Zugleich machte er aber deutlich, dass er auch in der Sache gegen eine Annullierung der Stimmzettel entschieden hätte – weil dies nicht im öffentlichen Interesse wäre. Zugleich schränkte er aber ein, dass er eine Stimmabgabe in Zelten am Wahltag selbst untersagt hätte. Denn laut dem Wahlrecht in Texas müsse die Stimmabgabe in Gebäuden stattfinden - und „das Gericht findet nicht, dass ein Zelt ein Gebäude ist“.