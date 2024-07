Nach Rückzug aus Präsidentschaftswahl Was passiert jetzt mit den Spenden für Bidens Wahlkampf?

Nach den geltenden Parteiregeln kann Biden auch die Stimmen der Delegierten nicht an einen anderen Kandidaten oder eine Kandidatin weitergeben, auch nicht an Harris. Biden hatte in diesem Jahr alle Vorwahlen der Demokraten in den einzelnen Bundesstaaten gewonnen, außer im US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa. Mindestens 3896 Delegierte hatten sich damit verpflichtet, ihn beim Nominierungsparteitag zu unterstützen.