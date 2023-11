US-Wahl 2024 Republikaner starten Vorwahlen am 15. Januar 2024 in Iowa

Die Demokraten hatten auf Bestreben von Präsident Joe Biden, der erneut Präsident werden will, ihren Vorwahl-Kalender umgestellt. Nun soll statt Iowa erstmals South Carolina am 3. Februar 2024 den Auftakt bilden. Ziel ist es, einem Bundesstaat mit diverserer Bevölkerung den Vorrang zu geben. Allerdings hat New Hampshire innerparteilich ein Verfahren angestrengt, um noch vor South Carolina zu landen, weil dies die Verfassung New Hampshires so vorsehe. Der Ausgang der ersten Vorwahlen gilt wegen des anfangs sehr großen Interesses der Medien und in der Bevölkerung als besonders wichtig und kann die darauffolgenden Entscheidungen beeinflussen.