Schwächelnder US-Präsident im Wahlkampf Könnte Joe Biden noch gegen einen anderen Kandidaten ausgetauscht werden?

Eigentlich sollte Biden also beste Chancen auf eine zweite Amtszeit haben. Wären da nicht die hartnäckige Inflation, die illegale Zuwanderung an der Grenze zu Mexiko, die Kritik an seinem Nahost-Kurs und vor allen Dingen: sein hohes Alter. Mit 81 Jahren ist Joe Biden schon jetzt der älteste Staatschef der amerikanischen Geschichte, am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86. Sein Wahlkampf-Rivale Ex-Präsident Donald Trump ist mit 78 Jahren zwar nicht wesentlich jünger, wirkt auf Beobachter jedoch deutlich fitter als der amtierende Präsident. Biden heizt mit teils wirren Äußerungen und bizarrem Verhalten bei öffentlichen Auftritten immer wieder Spekulationen um seinen Gesundheitszustand an. Von kognitiven Problemen, gar Demenz ist da die Rede. Und spätestens seit ein Sonderermittler Biden in einem offiziellen Bericht als „wohlmeinenden älteren Mann mit einem schlechten Gedächtnis“ bezeichnet hat, wachsen die Zweifel an seiner altersbedingten Eignung auch in der Demokratischen Partei.