Aktuelle Infos zu allen Kandidaten Das sind die Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl 2024

Amtsinhaber Joe Biden ist der 46. Präsident in der Geschichte der USA. Unter Barack Obama war er von 2009 bis 2017 Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Im Juli 2024 erklärte Biden - nach Monaten des Wahlkampfs - seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur. In den Wochen davor war sein Alter immer häufiger das bestimmende Thema im Wahlkampf der Demokraten gewesen. Biden blickt auf über 50 Jahre Mitgliedschaft in der Demokratischen Partei zurück.