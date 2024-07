US-Vizepräsidentin will Wahl gewinnen Kamala Harris will Donald Trump schlagen

Hinzu kommen große außenpolitische Streitthemen, allen voran die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen und das angespannte Verhältnis der USA zu China, neben Russland der schärfste Erzrivale. Harris hat ihr außenpolitisches Profil in den letzten Monaten geschärft. Im Februar bekannte sie sich in einer Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz explizit zur Nato und zur internationalen Zusammenarbeit - offensichtlich in Abgrenzung zu Trump, der deutlich kritischere Töne anschlägt, wenn es um die Militärallianz oder traditionelle Verbündete geht. Harris vertrat Biden bei einem internationalen Ukraine-Gipfel in der Schweiz und mahnte Israel mit deutlichen Worten zur Mäßigung in Gaza.