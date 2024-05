Donald Trump vs. Joe Biden Das sind ihre größten Skandale und peinlichen Momente

Außerdem kursierte unlängst ein von Donald Trump verbreiteter Videoclip mit sprachlichen Bezügen zu Nazi-Deutschland im Internet, mit dem er für Empörung sorgte. Trump hatte auf der von ihm mit begründeten Plattform Truth Social zeitweise ein Video geteilt, in dem fiktive Zeitungsartikel gezeigt wurden zu dem möglichen Szenario, dass der republikanische Präsidentschaftsbewerber bei der US-Wahl im November erneut gewinnen könnte. Später war der 30 Sekunden lange Clip nicht mehr zugänglich. In einer der Schlagzeilen darin war unter anderem von der Schaffung eines „geeinten Reiches“ im Falle eines Trump-Wahlsieges die Rede. Der Begriff Reich wird oft mit dem „Dritten Reich“ der Nazis in Deutschland in Verbindung gebracht. Politische Gegner hat er in der Vergangenheit bereits als „Ungeziefer“ verunglimpft, was Biden wiederum als Nazi-Rhetorik bezeichnete. In anderen Wahlkampfauftritten sagte Trump beispielsweise, dass einige Migranten gar keine „Menschen“ seien – oder dass Migranten das „Blut unseres Landes vergiften“.