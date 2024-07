Vor US-Wahlen 2024 Die Dämme weichen durch

Die Realität ist eine andere. Seit der Debatte hat Biden in den nationalen Umfragen im Schnitt 2,5 Prozent auf Trump verloren. Der liegt nun laut „Real Clear Politics“ mit einem Vorsprung von mehr als drei Prozent vorn. Da die Wahlen nicht national, sondern in den Bundesstaaten entschieden werden, sind die Ergebnisse der Erhebungen in den Swing States noch verheerender. Biden liegt überall zurück.